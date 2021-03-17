

Представители оппозиции и правительства проведут совместную встречу с Кристианом Даниельсоном

17.03.2021 15:57





Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон, проведет совместную встречу с представителями оппозиции и правительства.



Встреча начнется в 16:00.



Кристиан Даниельсон в течение нескольких дней встречался с представителями как властей, так и оппозиции. До этого он проводил индивидуальные встречи с представителями оппозиции и власти.





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