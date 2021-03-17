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Представители оппозиции и правительства проведут совместную встречу с Кристианом Даниельсоном


17.03.2021   15:57


Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон, проведет совместную встречу с представителями оппозиции и правительства.

Встреча начнется в 16:00.

Кристиан Даниельсон в течение нескольких дней встречался с представителями как властей, так и оппозиции. До этого он проводил индивидуальные встречи с представителями оппозиции и власти.

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