|
|
|
Кальюранд: Эффективное продолжение может быть затруднено, если миссия Мишеля не увенчается успехом
17.03.2021 16:00
Восточное партнерство не входит в высшую политическую повестку дня. К сожалению, когда дело касается политической повестки дня, происходит что-то очень плохое. Посмотрите, что произошло в Беларуси, в Нагорном Карабахе, кризис в Грузии, — об этом депутат Европарламента Марина Кальюранд заявила после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
По ее словам, эффективное продолжение сотрудничества для поддержания интереса к Грузии может быть затруднено, если миссия Шарля Мишеля не увенчается успехом.
Кальюранд заявляет, что эти процессы повлияют на будущее сотрудничества между ЕС и Грузией.
«Я говорю от имени Европейского парламента, не от имени всего состава, а от себя и от имени делегации Южного Кавказа. Что мы видим здесь, в Европарламенте. Восточное партнерство не входит в высшую политическую повестку дня. К сожалению, когда дело касается политической повестки дня, происходит что-то очень плохое. Посмотрите, что произошло в Беларуси, в Нагорном Карабахе, кризиса в Грузии, и я могу продолжить. Очень жаль, у Европы на столе есть много других проблем. Начиная с Ковида, заканчивая миграцией, терроризмом и так далее. Поэтому я боюсь, что Европа может почувствовать разочарование в Восточном партнерстве, она может потерять интерес к проекту.
Уверяю вас, как глава делегации Южного Кавказа, я всегда буду ставить этот вопрос в повестку дня, но в парламенте 705 членов, и продолжать эффективно работать для поддержания интереса к Грузии может быть сложно, если миссия Шарля Мишеля не будет успешный. Я не хочу говорить о конкретных сроках и процессах, но, конечно, эти процессы повлияют на будущее сотрудничество ЕС-Грузия», — заявила Марина Кальюранд.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна