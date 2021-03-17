

Кальюранд: Эффективное продолжение может быть затруднено, если миссия Мишеля не увенчается успехом

17.03.2021 16:00





Восточное партнерство не входит в высшую политическую повестку дня. К сожалению, когда дело касается политической повестки дня, происходит что-то очень плохое. Посмотрите, что произошло в Беларуси, в Нагорном Карабахе, кризис в Грузии, — об этом депутат Европарламента Марина Кальюранд заявила после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



По ее словам, эффективное продолжение сотрудничества для поддержания интереса к Грузии может быть затруднено, если миссия Шарля Мишеля не увенчается успехом.



Кальюранд заявляет, что эти процессы повлияют на будущее сотрудничества между ЕС и Грузией.



«Я говорю от имени Европейского парламента, не от имени всего состава, а от себя и от имени делегации Южного Кавказа. Что мы видим здесь, в Европарламенте. Восточное партнерство не входит в высшую политическую повестку дня. К сожалению, когда дело касается политической повестки дня, происходит что-то очень плохое. Посмотрите, что произошло в Беларуси, в Нагорном Карабахе, кризиса в Грузии, и я могу продолжить. Очень жаль, у Европы на столе есть много других проблем. Начиная с Ковида, заканчивая миграцией, терроризмом и так далее. Поэтому я боюсь, что Европа может почувствовать разочарование в Восточном партнерстве, она может потерять интерес к проекту.



Уверяю вас, как глава делегации Южного Кавказа, я всегда буду ставить этот вопрос в повестку дня, но в парламенте 705 членов, и продолжать эффективно работать для поддержания интереса к Грузии может быть сложно, если миссия Шарля Мишеля не будет успешный. Я не хочу говорить о конкретных сроках и процессах, но, конечно, эти процессы повлияют на будущее сотрудничество ЕС-Грузия», — заявила Марина Кальюранд.





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