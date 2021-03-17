

Европарламент призывает грузинские политические силы к компромиссу

17.03.2021 16:03





Я посоветовала премьер-министру Грузии найти компромисс с оппозиционным движением, чтобы миссия г-на Даниельсона и президента Европейского совета Шарля Мишеля была успешной, — об этом депутат Европарламента Марина Кальюранд заявила после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



«Это очень важно для Евросоюза, для грузинского народа и, самое главное, для Грузии. Грузинский народ очень четко выразил свою позицию, что они хотят в ЕС, хотят более тесных связей с Европой и укрепления евроатлантических связей. Таким образом, партии должны ставить интересы людей выше собственных интересов. Текущая ситуация — это окно возможностей, поскольку в этом лично участвует президент Европейского совета. Его медиация — это окно возможностей. Так что, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Слушайте друг друга и предпринимайте шаги, которые сегодня могут не быть популярными, но которые исходят из интересов людей», — заявила Кальюранд.





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