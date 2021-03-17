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Хатуна Самнидзе: Нужен компромисс с обеих сторон, чтобы достичь соглашения


17.03.2021   17:54


Нужен компромисс с обеих сторон для того, чтобы достичь соглашения, - об этом заявила журналистам председатель Республиканской партии Грузии Хатуна Санмидзе перед началом встречи «Грузинской мечты» и оппозиционных партий.

Самнидзе надеется, что позиции между сторонами сблизятся.

«Мы подходим к концу переговоров. Позиции оппозиционных партий известны медиатору, Даниэльсону. Ожидаю, что позиции сблизятся, и мы достигнем соглашения. Это соглашение – путь к улучшению страны. Оно необходимо, для того, чтобы еще раз доказать нашим партнерам, что эта страна выбирает Европу», - заявляет Самнидзе.

Для справки, в офисе представительства ЕС в Грузии проходит встреча между «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями. Встреча проводится при посредничестве Кристиана Даниэльсона, которого президент Европейского совета Шарль Мишель назначил своим представителем в Тбилиси.

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