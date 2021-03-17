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В офисе представительства ЕС проходит встреча между «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями


17.03.2021   17:59


В офисе представительства ЕС в Грузии проходит встреча между лидерами «Грузинской мечты» и оппозиционных партий.

Встреча проводится при медиации личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона.

Представители оппозиции и правящей команды участвуют в такого типа встрече при посредничестве Даниэльсона впервые.

Напомним, что медиатором в переговорах между грузинскими властями и оппозицией выступает Кристиан Даниэльсон, которого президент Европейского совета Шарль Мишель назначил своим представителем в Тбилиси. Он прибыл в Грузию 12 марта. За это время он отдельно встречался как с представителями властей, так и оппозиции, а также с неправительственным сектором.

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