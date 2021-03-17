

В офисе представительства ЕС проходит встреча между «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями

17.03.2021 17:59





В офисе представительства ЕС в Грузии проходит встреча между лидерами «Грузинской мечты» и оппозиционных партий.



Встреча проводится при медиации личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона.



Представители оппозиции и правящей команды участвуют в такого типа встрече при посредничестве Даниэльсона впервые.



Напомним, что медиатором в переговорах между грузинскими властями и оппозицией выступает Кристиан Даниэльсон, которого президент Европейского совета Шарль Мишель назначил своим представителем в Тбилиси. Он прибыл в Грузию 12 марта. За это время он отдельно встречался как с представителями властей, так и оппозиции, а также с неправительственным сектором.



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