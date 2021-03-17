

Лидер Лейбористской партии покинул встречу между «Мечтой» и оппозицией в знак протеста

17.03.2021 18:01





Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили в знак протеста покинул встречу представителей «Грузинской мечты» и оппозиции. Она проходит в Тбилиси при посредничестве спецпосланника Европейского совета Кристиана Даниельсона. По словам политика, причиной ухода стала повестка переговоров.



«Лейбористская партия покидает переговорный формат, где первым пунктом выступает не дата досрочных парламентских выборов, не освобождение политзаключенных, формат, где незаконно задержанный Ника Мелия не сидит рядом с нами. Я вернусь за стол переговоров и к консультациям, как только два этих вопроса будут определены и решены».



По словам Нателашвили, строительство дома начинается с фундамента, а не с крыши. Лидер лейбористов считает, что как только стороны начнут обсуждать избирательную, судебную реформу, вхождение оппозиции в парламент и другие проблемы, значит, процесс разваливается, «значит, российский олигарх остается хозяином страны, ее грабителем».



«Это означает, что оппозиция не смогла выполнить свою миссию перед грузинским народом, перед сегодняшним днем и будущим», — сказал Нателашвили.



В офисе представительства ЕС в Грузии проходит встреча между лидерами «Грузинской мечты» и оппозиционных партий.



Встреча проводится при медиации личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона.



Представители оппозиции и правящей команды участвуют в такого типа встрече при посредничестве Даниэльсона впервые.



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