

Гарибашвили: Членство в НАТО - главный приоритет внешней политики и безопасности Грузии

17.03.2021 19:14





«Членство в НАТО является главным приоритетом внешней политики и безопасности Грузии, оно настолько важно, что даже отражено в нашей Конституции», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Как отметил Гарибашвили, на встрече стороны обсудили динамичную и содержательную повестку дня сотрудничества НАТО-Грузия и процесс интеграции.



По словам Ираклия Гарибашвили, у Грузии есть все практические инструменты для подготовки к членству, и страна является одним из самых близких, надежных и взаимосовместимых партнеров Альянса.



«Грузия подтвердила свою способность нести бремя коллективной обороны в текущих операциях под руководством НАТО. 860 грузинских мужчин и женщин служили в составе военнослужащих союзников в Афганистане в течение 10 лет.



Мы приветствуем растущее представительство Альянса в Черноморском регионе, присутствие Альянса на Черноморском побережье является сильным сдерживающим фактором, который имеет столь же сильный стабилизирующий эффект для стран региона. Европейская безопасность не может быть достигнута без безопасного и стабильного Черного моря, эта реальность стала болезненно очевидной в последние годы. Мы приветствуем стратегию союзников по задействованию «НАТО 2020», которая в конечном итоге свяжет нас с новой стратегической концепцией Североатлантического альянса», — заявил премьер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





