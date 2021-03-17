

Столтенберг: НАТО ожидает, что Грузия будет поддерживать демократические стандарты

17.03.2021 19:31





«Наше тесное сотрудничество означает, что мы не избегаем сложных дискуссий», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



«Последние политические события в Грузии вызывают тревогу, и НАТО ожидает, что Грузия будет поддерживать демократические стандарты, над которыми она так старательно работала в последние годы.



Это включает в себя преодоление политических разногласий посредством диалога и избежание риторики и действий разделения.



НАТО поддерживает усилия медиации ЕС. Премьер-министр, я призываю вас работать с оппозицией, чтобы найти общий язык и выход», — сказал Йенс Столтенберг.





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