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Столтенберг: НАТО ожидает, что Грузия будет поддерживать демократические стандарты
17.03.2021 19:31
«Наше тесное сотрудничество означает, что мы не избегаем сложных дискуссий», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Последние политические события в Грузии вызывают тревогу, и НАТО ожидает, что Грузия будет поддерживать демократические стандарты, над которыми она так старательно работала в последние годы.
Это включает в себя преодоление политических разногласий посредством диалога и избежание риторики и действий разделения.
НАТО поддерживает усилия медиации ЕС. Премьер-министр, я призываю вас работать с оппозицией, чтобы найти общий язык и выход», — сказал Йенс Столтенберг.
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