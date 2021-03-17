

США расширили санкции в связи с отравлением Скрипалей и Навального

17.03.2021 19:37





Соединённые Штаты расширили санкции, введённые ранее в отношении России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и Алексея Навального в Томске. Об этом говорится в сообщении министерства торговли США.



Согласно заявлению, с 18 марта Соединённые Штаты останавливают действие имеющихся исключений из запрета на экспорт в Россию и реэкспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Речь идет о запрете поставок продукции оборонного и двойного назначения.



Самые серьезные проблемы испытают авиационная и космическая отрасли России: обе они лишатся американского экспортных поставок уже после 1 сентября 2021 года, следует из объявления Минторга США.



Комментируя расширение санкций, министерство указало: "Применяя запрещенные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство грубо нарушило свои обязательства, предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия, и напрямую подвергало своих граждан и иностранцев смертельному риску. По этой причине Министерство торговли запрещает России доступ к чувствительным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в сфере химического оружия".



В то же время нынешняя инструкция оставляет американскому руководству право делать исключения в каждом конкретном случае, если оно посчитает, что одобрение той или иной экспортной сделки с российской стороной будет отвечать интересам нацбезопасности США.



Вскоре после отравления Скрипалей американские власти ввели два раунда санкций в соответствии с законом от 1991 года о запрете химоружия. Аналогичные меры – уже из-за отравления Навального – были введены в августе прошлого года, а затем и в марте нынешнего. В "черный список" попали ряд физических и юридических лиц, включая некоторые российские научные институты. Одновременно были введены ограничения на поставку в Россию технологий прямого военного, а также двойного назначения. Под запрет попали также кредитные линии от американского государства и поставки помощи из США.



Пресс-релиз Минторга США публикуется в день обнародования интервью, в котором президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, является ли Владимир Путин "убийцей".



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