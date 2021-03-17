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Столтенберг - Грузия - важнейший партнер НАТО
17.03.2021 19:56
Согласно заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Грузия является важнейшим партнером Североатлантического альянса.
По его словам, НАТО и Грузию связывают тесное политическое партнерство и практическое сотрудничество.
«Наши войска бок о бок сражаются в Афганистане и обучают афганские Силы безопасности, чтобы Афганистан никогда больше не стал убежищем для международных террористов. Мы благодарны Грузии за вклад и приверженность, которые Грузия на протяжении многих лет подтверждала в Афганистане. На сегодняшней встрече, а также на запланированном позже заседании Комиссии НАТО-Грузия, мы обсудим продолжение этого сотрудничества. В том числе, мы коснемся важного существенного пакета НАТО-Грузия, который мы обновили в прошлом году. Это краеугольный камень поддержки Грузии со стороны НАТО. Это помогает Грузии эффективно работать с войсками НАТО и готовиться к членству в Альянс.
Мы продолжим укреплять наши совместные тренинги и учения, и повышать осведомленность о ситуации. В том числе Черноморском регионе. Накануне военные корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии. Цель этого визита — увеличить возможности наших военно-морских сил, чтобы они могли работать вместе, в том числе для проведения учений со Службой береговой охраны Грузии», — заявил Йенс Столтенберг.
По словам генсека НАТО, безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и Грузии. Как заявил Столтенберг, они работают над усилением позиций НАТО в Черноморском регионе.
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