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Столтенберг: Мы обеспокоены арестом лидера оппозиции
17.03.2021 20:49
«Мы обеспокоены событиями, которые происходят в Грузии в последнее время, в том числе, арестом лидера самой влиятельной оппозиционной партии и хотим, чтобы этот спор разрешился мирным путем», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Вместе с тем, отвечая на вопрос журналиста, почему политическая стабильность в Грузии важна для НАТО и повлияет ли нынешний кризис на евроатлантическую интеграцию страны, Столтенберг ответил, что НАТО - это альянс, основанный на таких ценностях, как верховенство закона и демократия.
"НАТО - это альянс, который стоит на основных ценностях, таких как верховенство закона, демократия, индивидуальные свободы и это, безусловно, важно для всех членов Североатлантического альянса. Поэтому мы приветствуем тот прогресс, которого достигла Грузия в укреплении своих демократических институтов. Члены НАТО также поддержали эти усилия страны. Мы обеспокоены событиями, которые происходят в Грузии в последнее время, в том числе, арестом лидера самой влиятельной оппозиционной партии и хотим, чтобы этот спор разрешился мирным путем, а Грузия продолжала проводить реформы и развивать демократию в стране. Мы поддерживаем усилия ЕС по медиации переговорного процесса», - сказал Столтенберг.
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