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Лидер европейских либералов призывает власти Грузии освободить политзаключенных
17.03.2021 20:53
Президент «Альянса либералов и демократов Европы» (ALDE) Ханс Ван Баален прокомментировал переговоры грузинской оппозиции с властями страны, которые проходят при посредничестве ЕС, отметив, что политзаключенные должны быть освобождены.
«Грузинскому народу нужны прозрачность и конкретные предложения. С нетерпением жду следующие шаги Кристиана Даниельсона в процессе медиации. Тем временем, политзаключенные — такие, как Ника Мелия должны быть освобождены», — написал политик в Twitter.
Напомним, 16 марта Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что специальный представитель президента Европейского совета Кристиан Даниельсон в ближайшее время представит конкретные предложения по выходу Грузии из сложившегося политического кризиса.
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