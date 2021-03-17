

15 НПО критикуют подход рассмотрения нацменьшинств в качестве диаспоры

17.03.2021 21:16





15 неправительственных организаций (НПО) Грузии заявили о недопустимости создания Научно-консультативного совета по делам национальных меньшинств на базе парламентского Комитета по вопросам диаспоры и Кавказа.



15 марта в Грузии на базе парламентского Комитета по вопросам диаспоры и Кавказа был создан Научно-консультативный совет по делам национальных меньшинств. Инициатор его создания заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Рима Берадзе, она же возглавит Совет.



НПО заявляют, что они в целом приветствуют идею создания консультативного механизма для национальных меньшинств в парламенте, однако подход парламента, когда группы граждан исторически проживающих в Грузии, рассматривается в качестве диаспоры, не выдерживает критики. По их мнению, это вредит процессу интеграции и способствует отчуждению недоминантных групп. Неправительственные организации считают, что Консультативный совет должен быть создан на базе Комитета по правам человека и гражданской интеграции.



Кроме того, по мнению НПО, до сих пор не ясны полномочия, цели и задачи Консультативного совета.



«В компетенцию Комитета по делам диаспоры и Кавказа входит координация грузинской диаспоры и определение политики с народами Кавказа, содействие отношениям с соотечественниками, проживающими за рубежом, и с народами Кавказа. На базе этого комитета уже существует Научно-консультативный совет, созданный в марте 2017 года, основная задача которого — «поддерживать укрепление отношений с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, диаспорскими организациями и народами Кавказа; Содействовать регулированию миграционных процессов и совершенствованию соответствующей правовой базы. На фоне этих компетенций парламентского комитета непонятно, почему на его основе создается Консультативный совет для решения проблем этнических меньшинств, проживающих в Грузии, и для облегчения процесса интеграции», — говорится в заявлении общественных организаций.



По их мнению, это решение однозначно противоречит идее равенства, поскольку разделяет граждан Грузии по этническому признаку.



«Это решение вновь укрепляет дискурс о рассмотрении этнических меньшинства с геополитической точки зрения, а также представление о том, что защита прав этнических меньшинств, проживающих в Грузии, основана на принципе взаимности и что государство должно относиться к меньшинствам так же, как другие страны относятся к проживающим там этническим грузинам. Такой подход, помимо того, что он недемократичен, не соответствует национальным интересам и указывает на неправильное понимание истории и современности», — говорится в заявлении.



Подписавшие организации призывают парламент Грузии своевременно отменить решение о создании Консультативного совета по вопросам меньшинств на базе Комитета по вопросам диаспоры и Кавказа. Продолжить работу в рамках Научно-консультативного совета, в который войдут представители сообществ, организаций этнических меньшинств, а также другие эксперты и правозащитники. НПО также призывают власти Грузии учитывать международные стандарты и требования, установленные Консультативным комитетом Совета Европы, а также передовой опыт других стран в данном вопросе.



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