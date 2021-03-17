

Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова из Вашингтона для консультации

17.03.2021 22:47





Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова из Вашингтона для консультации, — объявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.



По ее словам, целью консультации является «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений США».



Ранее сегодня в интервью журналисту канала ABC Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он своего российского коллегу убийцей, а также пообещал заставить дорого заплатить за вмешательство в американские выборы.



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