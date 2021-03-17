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Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова из Вашингтона для консультации
17.03.2021 22:47
Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова из Вашингтона для консультации, — объявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
По ее словам, целью консультации является «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений США».
Ранее сегодня в интервью журналисту канала ABC Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он своего российского коллегу убийцей, а также пообещал заставить дорого заплатить за вмешательство в американские выборы.
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