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Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова из Вашингтона для консультации


17.03.2021   22:47


Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова из Вашингтона для консультации, — объявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, целью консультации является «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений США».

Ранее сегодня в интервью журналисту канала ABC Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он своего российского коллегу убийцей, а также пообещал заставить дорого заплатить за вмешательство в американские выборы.

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