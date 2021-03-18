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Встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции продолжится и сегодня


18.03.2021   10:47


Встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции при включенности специального представителя президента Европейского совета Кристиана Даниэльсона продолжится и сегодня.

Аудиенция между политическими сторонами при медиации Даниэльсона в офисе представительства ЕС состоялась и вчера. По оценке оппозиции, встреча была «тяжелой», но по некоторым вопросам процесс продвигается вперед.

По их же информации, разговора о новых выборах вчера не было, и обсуждение данного требования оппозиции состоится сегодня.

Что касается правящей команды, то, по заявлению представителей «Грузинской мечты», «в конечном итоге пункты приобретает такие формулировки, которые более справедливы».

Напомним, медиатором в переговорах между властью и оппозицией выступает Кристиан Даниэльсон, которого президент Европейского совета Шарль Мишель назначил своим представителем в Тбилиси.

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