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Встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции продолжится и сегодня
18.03.2021 10:47
Встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции при включенности специального представителя президента Европейского совета Кристиана Даниэльсона продолжится и сегодня.
Аудиенция между политическими сторонами при медиации Даниэльсона в офисе представительства ЕС состоялась и вчера. По оценке оппозиции, встреча была «тяжелой», но по некоторым вопросам процесс продвигается вперед.
По их же информации, разговора о новых выборах вчера не было, и обсуждение данного требования оппозиции состоится сегодня.
Что касается правящей команды, то, по заявлению представителей «Грузинской мечты», «в конечном итоге пункты приобретает такие формулировки, которые более справедливы».
Напомним, медиатором в переговорах между властью и оппозицией выступает Кристиан Даниэльсон, которого президент Европейского совета Шарль Мишель назначил своим представителем в Тбилиси.
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