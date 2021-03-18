

Марина Кальюранд: Призываю всех политических акторов в Грузии к деэскалации политического кризиса

18.03.2021 10:59





У меня состоялась хорошая и конструктивная встреча с премьер-министром Грузии, - об этом в соцсети «Твиттер» написала эстонский европарламентарий Марина Кальюранд.



По ее словам, она призвала всех политических акторов Грузии к деэскалации политического кризиса.



«Призвала всех политических акторов к деэскалации политического кризиса и найти посредством медиации Даниэльсона реальный компромисс», - пишет европарламентарий.



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