|
|
|
Марина Кальюранд: Призываю всех политических акторов в Грузии к деэскалации политического кризиса
18.03.2021 10:59
У меня состоялась хорошая и конструктивная встреча с премьер-министром Грузии, - об этом в соцсети «Твиттер» написала эстонский европарламентарий Марина Кальюранд.
По ее словам, она призвала всех политических акторов Грузии к деэскалации политического кризиса.
«Призвала всех политических акторов к деэскалации политического кризиса и найти посредством медиации Даниэльсона реальный компромисс», - пишет европарламентарий.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна