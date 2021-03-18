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Один человек задержан по делу о стрельбе по зданию ЕНД
18.03.2021 11:47
По факту стрельбы в направлении центрального офиса «Единого национального движения» правоохранителями задержан 29-летний мужчина. Об том «IPN» сообщили в министерстве ВД Грузии.
Как отмечается в информации ведомства, мужчина был задержан в Кахетии по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и повреждении чужой вещи. По данным МВД, выстрел из пневматического оружия был произведен из автомобиля.
«Сотрудниками Главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси в результате оперативных и следственных мероприятий в Кахетии по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и повреждении чужой вещи задержан Д.К., 1991 года рождения.
В качестве наказания за преступление предусмотрено от 4 до 7 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что 17 марта этого года Д.К. из автомашины выстрелил из пневматического оружия в баннер, размещенный на фасаде офиса «Единого национального движения» на Кахетинском шоссе, и скрылся с места происшествия.
Правоохранители задержали Д.К. через несколько часов после происшествия, по горячему следу.
Во время обыска в квартире задержанного полиция изъяла в качестве вещественного доказательства орудие преступления - пневматический пистолет, патроны и наркотическое вещество «марихуана».
Задержанный признается в преступлении.
Расследование ведется по статьям 236 и 187 УК Грузии, подразумевающим противоправное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия и повреждение чужой вещи», - сказано в информации МВД.
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