

Один человек задержан по делу о стрельбе по зданию ЕНД

18.03.2021 11:47





По факту стрельбы в направлении центрального офиса «Единого национального движения» правоохранителями задержан 29-летний мужчина. Об том «IPN» сообщили в министерстве ВД Грузии.



Как отмечается в информации ведомства, мужчина был задержан в Кахетии по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и повреждении чужой вещи. По данным МВД, выстрел из пневматического оружия был произведен из автомобиля.



«Сотрудниками Главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси в результате оперативных и следственных мероприятий в Кахетии по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и повреждении чужой вещи задержан Д.К., 1991 года рождения.



В качестве наказания за преступление предусмотрено от 4 до 7 лет лишения свободы.



Следствием установлено, что 17 марта этого года Д.К. из автомашины выстрелил из пневматического оружия в баннер, размещенный на фасаде офиса «Единого национального движения» на Кахетинском шоссе, и скрылся с места происшествия.



Правоохранители задержали Д.К. через несколько часов после происшествия, по горячему следу.



Во время обыска в квартире задержанного полиция изъяла в качестве вещественного доказательства орудие преступления - пневматический пистолет, патроны и наркотическое вещество «марихуана».



Задержанный признается в преступлении.



Расследование ведется по статьям 236 и 187 УК Грузии, подразумевающим противоправное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия и повреждение чужой вещи», - сказано в информации МВД.



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