

Гарибашвили: Хочу призвать все стороны, в короткое время суметь найти выход

18.03.2021 12:45





Хочу еще раз призвать все стороны, в максимально короткое время суметь найти выход в рамках конструктивного диалога, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил перед заседанием правительства, говоря о текущих политических процессах в стране.



Глава правительства выразил надежду, что конструктивная оппозиция примет разумные государственные решения, чтобы соглашение было достигнуто как можно скорее.



«Хочу еще раз призвать все стороны, в максимально короткое время суметь найти выход в рамках конструктивного диалога для того, чтобы страна вернулась к нормальной политической жизни, и мы продолжили концентрироваться на таких больших вызовах, как пандемия коронавируса, экономические проблемы в стране, безработица, оккупация и т.д. Тем более, на фоне осложнившейся обстановки безопасности в регионе.



Я надеюсь, что в течение этих дней конструктивная часть оппозиции примет разумные, государственные решения. С нашей стороны мы еще раз подтверждаем готовность к тому, чтобы продолжить конструктивный диалог и как можно скорее получить соответствующее соглашение», - заявил Гарибашвили.



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