

Саакашвили: Грузия - не Европа, а огород одного олигарха

18.03.2021 12:47





Грузия превратилась в огород олигарха, считает экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который прокомментировал переговоры между правительством и оппозицией для выхода из сложившегося в стране политического кризиса.



Саакашвили высказал сомнение в том, что усилия представителей Евросоюза, которые занимаются медиацией переговоров, приведут к разрешению кризиса в Грузии. Он также обвинил правящую партию, основанную миллиардером Бидзиной Иванишвили, в «уничтожении грузинской демократии», сообщает агентство «Новости-Грузия».



«Желаю успеха европейцам, может, им все же удастся что-то сделать на этом этапе, после того, как международное содружество не отреагировало на преступления и уничтожение грузинской демократии, на то, что страна стала огородом одного олигарха. О какой Европе мы говорим? Грузия – это огород одного олигарха, а не Европа… Если Европа и Америка чем-то нам помогут, я буду им благодарен, а если и у них не получится, это будет призыв к действию», - сказал Михеил Саакашвили.



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