

Гарибашвили назвал политический кризис в Грузии «искусственным»



СОВА 18.03.2021 12:53



Нет никаких оснований для политического кризиса, созданного искусственно. Такое заявление премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал перед началом заседания правительства, подводя итоги своего визита в Брюссель.



По словам главы кабмина, официальные лица Евросоюза дали свою оценку парламентским выборам 2020 года, признав их конкурентными, свободными и справедливыми. Гарибашвили призвал все стороны как можно скорее найти решение в рамках конструктивного диалога, чтобы вернуть страну к нормальной политической жизни.



«Хочу еще раз подвести итоги нашего визита в Брюссель. Как вы знаете, это был очень успешный визит, мы провели встречи на высшем уровне как в ЕС, так и в НАТО. Обсудили все реформы, прогресс, которого мы все вместе достигли. Следует отметить, что эти реформы, этот прогресс все признают».



Премьер также выразил надежду, что в эти дни «конструктивная часть оппозиции примет разумные государственные решения». «Мы подтверждаем нашу готовность продолжить конструктивный диалог и как можно скорее достичь договоренности», — сказал Гарибашвили.



Напомним, в разрешение политического кризиса в Грузии Евросоюз был активно вовлечен на самом высоком уровне. В Тбилиси побывал президент Европейского совета Шарль Мишель, а после себя он направил в качестве медиатора своего спецпосланника Кристиана Даниельсона. Сторонам пока не удалось достичь договоренности.



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