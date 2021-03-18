Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Сенате США пройдут слушания по Грузии


18.03.2021   12:54


В Сенате США пройдут слушания на тему «Укрепление демократии в Грузии». Слушания пройдут в рамках Подкомитета по сотрудничеству в области Европы и региональной безопасности.

Как сообщается на сайте комитета, заседание пройдет 23 марта.

Слушания состоятся под председательством сенатора-демократа Джинн Шехин (Jeanne Shaheen).

На слушании выступят заместители Госсекретаря США Джордж Кент (George Kent) и Кара МакДональд (Kara McDonald).

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна