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В Сенате США пройдут слушания по Грузии
18.03.2021 12:54
В Сенате США пройдут слушания на тему «Укрепление демократии в Грузии». Слушания пройдут в рамках Подкомитета по сотрудничеству в области Европы и региональной безопасности.
Как сообщается на сайте комитета, заседание пройдет 23 марта.
Слушания состоятся под председательством сенатора-демократа Джинн Шехин (Jeanne Shaheen).
На слушании выступят заместители Госсекретаря США Джордж Кент (George Kent) и Кара МакДональд (Kara McDonald).
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