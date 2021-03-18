

В Сенате США пройдут слушания по Грузии

18.03.2021 12:54





В Сенате США пройдут слушания на тему «Укрепление демократии в Грузии». Слушания пройдут в рамках Подкомитета по сотрудничеству в области Европы и региональной безопасности.



Как сообщается на сайте комитета, заседание пройдет 23 марта.



Слушания состоятся под председательством сенатора-демократа Джинн Шехин (Jeanne Shaheen).



На слушании выступят заместители Госсекретаря США Джордж Кент (George Kent) и Кара МакДональд (Kara McDonald).



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