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В 2021 году будет укомплектовано до 300 сельских амбулаторий


18.03.2021   12:57


В рамках реформы здравоохранения из государственного бюджета будет профинансировано приобретение оборудования для сельских амбулаторий. Об этом было сказано на сегодняшнем заседании правительства. Кабинет министров утвердит распоряжение о закупке медицинского оборудования.

Как заявил премьер Ираклий Гарибашвили, для обеспечения доступа населения к услугам первичной медико-санитарной помощи необходимо укомплектовать амбулатории всем необходимым.

«По инициативе министра здравоохранения в этом году будет укомплектовано новым оборудованием около 300 сельских амбулаторий, что улучшит условия труда медперсонала, а также оказания первичной медико-санитарной помощи», - сказал премьер.

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