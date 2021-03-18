

В 2021 году будет укомплектовано до 300 сельских амбулаторий

18.03.2021 12:57





В рамках реформы здравоохранения из государственного бюджета будет профинансировано приобретение оборудования для сельских амбулаторий. Об этом было сказано на сегодняшнем заседании правительства. Кабинет министров утвердит распоряжение о закупке медицинского оборудования.



Как заявил премьер Ираклий Гарибашвили, для обеспечения доступа населения к услугам первичной медико-санитарной помощи необходимо укомплектовать амбулатории всем необходимым.



«По инициативе министра здравоохранения в этом году будет укомплектовано новым оборудованием около 300 сельских амбулаторий, что улучшит условия труда медперсонала, а также оказания первичной медико-санитарной помощи», - сказал премьер.



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