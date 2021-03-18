

Ираклий Гарибашвили о встречах в НАТО

18.03.2021 12:58





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства оценил встречи, проведенные в НАТО во время своего визита в Брюссель, и отметил, что в очередной раз были подведены итоги прогресса, достигнутого Грузией в области обороны и безопасности за последние годы.



Глава правительства поблагодарил государственных служащих, участвующих в осуществлении реформ.



«У нас был очень успешный визит в НАТО. Еще раз были подведены итоги того прогресса, которого мы добились за последние годы в области обороны и безопасности за последние годы. Еще раз спасибо всем, кто был вовлечен в этот процесс», — заявил Ираклий Гарибашвили.



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