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Ираклий Гарибашвили о встречах в НАТО
18.03.2021 12:58
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства оценил встречи, проведенные в НАТО во время своего визита в Брюссель, и отметил, что в очередной раз были подведены итоги прогресса, достигнутого Грузией в области обороны и безопасности за последние годы.
Глава правительства поблагодарил государственных служащих, участвующих в осуществлении реформ.
«У нас был очень успешный визит в НАТО. Еще раз были подведены итоги того прогресса, которого мы добились за последние годы в области обороны и безопасности за последние годы. Еще раз спасибо всем, кто был вовлечен в этот процесс», — заявил Ираклий Гарибашвили.
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