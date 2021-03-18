

Каладзе отрицает слухи о своем уходе из политики

18.03.2021 12:59





Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг сообщения о своем возможном уходе из политики и возвращении в Милан, назвав это «целенаправленными слухами».



В эфире телекомпании «Имеди» Каладзе заявил, что намерен оставаться в политике долго – до тех пор, пока будет чувствовать поддержку общества.



«Целенаправленно распространяются слухи. Во-первых, почему я должен уехать в Милан, не понимаю, я приехал из Милана, вернулся в страну с 2012 года. Я завершил свою деятельность в спорте и сегодня я в политике. Соответственно, это неправильная информация. Я не собираюсь никуда уходить. Я собираюсь остаться в политике еще долго, до тех пор, пока у меня будет поддержка общества, населения», — сказал Каладзе.



Касаясь своей работы на посту мэра, он подчеркнул, что «намерен до конца довести дела» и «сделать Тбилиси еще лучше».





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