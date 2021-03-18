

Аппатурай: У Грузии нет времени для затяжного политического кризиса

18.03.2021 13:00

Новости-Грузия



У Грузии нет времени для затяжного политического кризиса, заявляет специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.



«Политическая поляризация должна быть пресечена как можно скорее, а оппозиционные партии должны вернуться в парламент», — сказано в сообщении, которое Аппатурай публикует в своем Твиттере.



«Сегодня премьер-министр Грузии и министр иностранных дел своевременно посетили Брюссель для встречи с генеральным секретарем НАТО и членами Североатлантического совета. Состоялось открытое и конструктивное обсуждение различных вопросов….. У Грузии нет времени для затяжного политического кризиса…. Все стороны должны согласовать общий путь к политическому процессу», — пишет Джеймс Аппатурай.



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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится в Брюсселе с 16 марта для участия в шестом заседании совета ассоциирования Грузия-ЕС.



Гарибашвили провел встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варгейи.



17марта Гарибашвили встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, также состоялось заседание комиссии НАТО-Грузия.







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