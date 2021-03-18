|
|
|
Аппатурай: У Грузии нет времени для затяжного политического кризиса
18.03.2021 13:00
Новости-Грузия
У Грузии нет времени для затяжного политического кризиса, заявляет специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
«Политическая поляризация должна быть пресечена как можно скорее, а оппозиционные партии должны вернуться в парламент», — сказано в сообщении, которое Аппатурай публикует в своем Твиттере.
«Сегодня премьер-министр Грузии и министр иностранных дел своевременно посетили Брюссель для встречи с генеральным секретарем НАТО и членами Североатлантического совета. Состоялось открытое и конструктивное обсуждение различных вопросов….. У Грузии нет времени для затяжного политического кризиса…. Все стороны должны согласовать общий путь к политическому процессу», — пишет Джеймс Аппатурай.
По теме: Генсек НАТО призвал Гарибашвили продвинуться к соглашению с оппозицией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится в Брюсселе с 16 марта для участия в шестом заседании совета ассоциирования Грузия-ЕС.
Гарибашвили провел встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варгейи.
17марта Гарибашвили встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, также состоялось заседание комиссии НАТО-Грузия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна