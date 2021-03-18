

В Тбилиси обсуждают опасность схода грандиозного оползня

18.03.2021 13:42

Новости-Грузия



В Тбилиси в районе Вашлиджвари возникла опасность ополозневых процессов – в сети появились сделанные с дрона фотографии местности, на которых видны глубокие трещины в холме, расположенном над дорогой.



Мэрия Тбилиси в своем заявлении признает, что «оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащем склоне в последние годы».



Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия.



Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение по дороге, которая ведет от здания Центра оперативного управления «112» в направлении Вашлиджвари, до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).



Мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти предпринимают все возможные меры, чтобы «в кратчайшие сроки» защитить безопасность людей и предотвратить схождение оползня на улице Мачавариани в районе Сабуртало.



В мэрии также сообщают, что оползневую зону исследуют службы ведомства и «специалисты соответствующих ведомств». «Для нас очень важно, чтобы безопасность людей была защищена и работы были проведены вовремя», — отметил Каладзе.



На сделанных с дрона фотографиях видны результаты работы мэрии — склон, на котором появились трещины, огражден довольно высокими бетонными стенами. Кроме того, на склоне установлены металлические сетки.



Автор фотографий, выложивший их на популярный ресурс Forum.ge, отмечает, что оползень, скорее всего, появился раньше, чем два дня назад, однако в мэрии только сейчас поняли, что все может закончится плохо, если земляная масса сдвинется и засыплет автомобили на дороге. Другие участники обсуждения не исключают, что дорогу, над которой находится опасная зона, придется закрыть не временно, а навсегда.



Во время обсуждения многие вспомнили и о том, что в Тбилиси в ночь с 13 на 14 июня 2015 года произошло сильное наводнение, которое было спровоцировано сходом огромного оползня и выходом из берегов речки Вере в центре города. Из-за стихийного бедствия погибли 22 человека, а также множество питомцев Тбилисского зоопарка, который стал эпицентром затопления.





Во время обсуждения фотографий также была высказана версия, что трещины в склоне могли возникнуть не только из-за строительства дороги, но и в результате прокладки водопровода, который обеспечивает водоснабжение центральных районов столицы — Вакийского и Сабурталинского. Не исключено, полагают участники обсуждения, что прокладка коммуникаций могла негативно воздействовать на основание холма.



Следует отметить, что неподалеку от намечающегося оползня расположено строительство нового головного офиса «Ти-би-си банка». Пока не известно, как соседство с потенциально опасной зоной скажется на перспективе этого проекта.



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