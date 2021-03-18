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Кристиан Даниэльсон встречается с Ираклием Кобахидзе
18.03.2021 13:43
Специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон встречается с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе. Встреча проходит в офисе представительства Евросоюза.
Кроме того, по существующей информации, в 15:00 запланирована встреча Кристиана Даниэльсона с лидерами оппозиции и правящей командой.
Для справки, Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 12 марта. За это время он отдельно встречался как с представителями властей, так и оппозиции, а также с неправительственным сектором. Вчера же при его медиации состоялась первая совместная встреча лидеров «Грузинской мечты» и представителей оппозиционных партий.
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