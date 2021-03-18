

У парламента Грузии проходит акция представителей нацменьшинств: «Я не диаспора»

18.03.2021 13:43





Сегодня, 18 марта, перед зданием парламента Грузии граждане Грузии — представители различных этнических меньшинств и представители неправительственных организаций проводят акцию протеста под лозунгом «Я не диаспора».



15 марта в парламенте Грузии на базе парламентского Комитета по вопросам диаспоры и Кавказа создан Научно-консультативный совет по делам национальных меньшинств, сообщает пресс-служба парламента Грузии. Его цель содействие процессу двусторонней эффективной интеграции и работа по решению системных проблем национальных меньшинств, проживающих в Грузии. Председатель комитета Бека Одишария назначил депутата парламента Риму Берадзе главой совета.



Одним из организаторов акции является гражданская платформа «Салам». Издание «Батумелеби» побеседовало с представителем этой организации Камраном Мамедли.



Камран объясняет общественности, в том числе правительству Грузии, почему этнические меньшинства, родившиеся и живущие в Грузии, не могут быть частью диаспоры.



«6,3 процента населения Грузии составляют этнические азербайджанцы, а 13,2 процента населения в целом составляют этническое меньшинство. Диаспора, по академическому определению, означает группу людей, которые исторически были связаны с каким-либо государством и через некоторое время переехали в другую страну.



«Мы, этнические меньшинства Грузии, считаем, что никогда не были частью другой страны, мы всегда были частью Грузии, мы здесь родились, мы здесь выросли, и обозначить нашу диаспору для нас по сути проблематично», — сказал Камран Мамедли.



Сегодня представители национальных меньшинств перед парламентом требуют упразднения комиссии, созданной на базе Комитета по диаспоре, и создания этой комиссии на базе Комитета по правам человека и равенству.



«Важен и вопрос подбора членов комиссии. В случае с Комитетом диаспоры этот процесс был непрозрачным, инклюзивным, закрытым. Мы так долго работаем в этой сфере, и нам не было известно, что такая комиссия создавалась в парламенте.



Консультации с НПО не проводились. Поэтому мы считаем, что комиссия, созданная в результате секретного, закрытого процесса, была специально выбрана правительством, потому что такая комиссия не будет поднимать критических вопросов и мнений в ходе работы комиссии», — сказал Камран Мамедли.



По его мнению, создание комиссии по отношениям с этническими меньшинствами в Комитете диаспоры является проблематичным подходом со стороны государства, поскольку создание такой комиссии при Комитете диаспоры указывает на то, что государство рассматривает этнические меньшинства как диаспоры в другой стране. «В течение стольких лет, например, этническая азербайджанская община пыталась объяснить соседним странам и доказать, что мы не диаспора какой-либо страны в Грузии и мы полноправные граждане Грузии.



Мы максимально стремимся к достижению заявленного существенного равенства в Грузии. Однако это решение ясно показывает, что государство, несмотря на декларацию, что оно находится на пути построения гражданского равенства и гражданского общества, где этническая, национальная, религиозная или любая другая принадлежность не имеет значения, а главное — гражданство Грузии. Когда государство принимает такое решение и представляет такую ​​комиссию в при комитете диаспоры, это заставляет нас думать, что государство не понимает, что мы не диаспора», — сказал Камран.



Издание «Батумелеби» поинтересовалось, почему люди, которые участвовали от имени национальных меньшинств в создании упомянутой комиссии в парламенте, не заняли критической позиции. На что Камран Мамедли отвеил, что нельзя слишком критически относиться к их решению.



«Мы понимаем их, потому что этнические меньшинства настолько исключены из нашего общества, что платформа, которая создается в парламенте и приглашает их выступить, может в какой-то момент стать соблазном для некоторых представителей. Мы, конечно, не критикуем представителей общины, потому что само по себе создание такого совета не проблематично, наоборот, должны быть такие советы при парламенте и правительстве, где представители меньшинств могли бы озвучивать свои тревоги, переживания и вызовы. Но такие представительства не должны существовать под эгидой Комитета диаспоры», — объяснил Камран Мамедли.



Сегодняшняя в акции протеста участвуют не только представители национальных меньшинств, но и неправительственные организации, которые годами активно работают в этой сфере и отстаивают права меньшинств.



Почему они решили создать подобный комитет? — «Батумелеби» пытался задать этот вопрос Беке Одишария и Риме Берадзе. Они пока не отвечают на телефонные звонки.



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