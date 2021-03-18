

На окрайне Тбилиси, на одном из склонов, появилась огромная трещина

18.03.2021 13:44

Netgazeti.ge



В Тбилиси на дороге связывающей Вашлиджвари и Нуцубидзе возник оползень — на склоне заметны трещины большого размера и глубины. Как говорит директор Национального центра сейсмологического мониторинга геолог Теа Годоладзе, произошел сдвиг земли массой полмиллиона кубометров, но на данном этапе нельзя с уверенностью сказать, какие разрушения могут последовать за этим явлением.



С 2019 года на этой территории строится новая дорога, которая позволила бы совершить спуск с озера Лиси на проспект им. Геловани.



«Сдвинулось полмиллиона кубов земли. Земля может сойти завтра, послезавтра или через год, но сойдет обязательно. Куда и как — вопрос моделирования, это нужно оценить.



Сдержать это невозможно. Потребует таких инженерных решений… Не знаю, такого я не слышала. Для этого нужны серьезные инженеры, такие, каких у нас нет. В первую очередь нужно провести исследование и дальше решение [проблемы] — прерогатива очень крутых инженеров», — говорит Теа Годоладзе.



На вопрос Netgazeti, насколько реалистично искусственно «снять» землю, Годоладзе ответила, что за отломившимся участком серьезная масса и такое вмешательство повлечет за собой более серьезные проблемы.



«Но могу сказать, что тут нужно остановить любой строительный процесс. Это [оползень] вызвано неправильной строительной политикой, неправильными регуляциями, неправильными геологическими и инженерными выводами и неправильным вмешательством в природу.



Дорога, другие строительства — все вместе пришло в динамику», — объясняет Годоладзе.



Ответ мэрии Тбилиси



В мэрии знают о проблеме. В ведомстве отмечают, что изучают события. С 16 марта мэрия запретила автомобильное движение на прилегающей улице Мачавариани.



Утром 17 марта Netgazeti обратилось к мэрии с дополнительными вопросами. В случае получения ответа материал будет обновлен. Также, на заседании правительства города случившееся прокомментировал мэр Каха Каладзе:



«Вчера на улице Мачавариани было ограничено движение. Из-за разной активности на улице и прилегающем склоне в старом оползневом ареале, который находился в состоянии временной стабилизации, развился оползень вторичной генерации.



Для защиты безопасности населения с 16 марта автомобильное движение на улице Мачавариани запрещено. Движение будет временно ограничено от здания Центра оперативного управления (Служба экстренной помощи — 112) до Вашлиджвари, на участке дороги до АЗС «BP».



В изучении места оползня и в осуществлении противооползневых действий вместе со службами мэрии Тбилиси вовлечены специалисты соответствующих ведомств, чтобы в кратчайшие сроки провести неотложные противооползневые мероприятия, после чего на улице Мачавариани будет восстановлено автомобильное движение. Для нас очень важно, чтобы безопасность людей была защищена, а работы были проведены своевременно», — заявил Каладзе.



По его словам, заместитель мэра Иракли Бенделиани лично занимается вышеупомянутыми вопросами и делается все, чтобы с защитой норм безопасности решить проблему в кратчайшие сроки.



Строительство новой дороги в этой местности мэрия начала в 2019 году.



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