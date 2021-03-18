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Грузию и Евросоюз свяжет подводная линия электропередачи
18.03.2021 13:44
Энергосистемы Грузии и Евросоюза по дну Черного моря свяжет высоковольтная линия электропередачи. По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, прокладка ЛЭП – один из проектов, которые обсуждались, среди прочих, на заседании Совета ассоциации Грузии и ЕС в Брюсселе.
Турнава заявила, что проект, идея которого была представлена два-три года назад, имеет историческое значение. Подводный кабель поможет покрыть растущие потребности Грузии в электроэнергии.
«Всемирный банк подтвердил свою готовность полностью профинансировать изучение технико-экономической обоснованности проекта. И мы уже проинформировали об этом наших друзей и коллег. Для нас чрезвычайно важно, чтобы в осуществлении проекта приняли участие именно европейские компании», — подчеркнула министр.
Стоит отметить, что ЛЭП, которая соединит Грузию с ЕС, рассматривается и как шанс диверсифицировать энергетический рынок. Проект позволит уменьшить зависимость Тбилиси от поставок электричества и энергоносителей из соседних стран: России, Турции и Азербайджана.
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