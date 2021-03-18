

Залкалиани: Грузия уже действует как член НАТО

18.03.2021 13:45





Визит премьер-министра Грузии в штаб-квартиру НАТО, его встреча с генеральным секретарем альянса и его выступление на заседании комиссии НАТО-Грузия были важными и очень успешными. Такую оценку визиту Ираклия Гарибашвили в Брюссель дал глава МИД страны Давид Залкалиани.



«Грузия в очередной раз получила высокую оценку как одна из наиболее продвинутых стран-аспирантов, у которой есть все практические инструменты для членства в НАТО», — сказал министр иностранных дел на брифинге после заседания правительства. По его словам, Грузия уже действует как страна-член альянса.



«Все сходятся во мнении, что Грузия уже действует как член НАТО, и все мы ожидаем, что в контексте политики открытых дверей созреет и [соответствующее] политическое решение. В этом смысле и прошлый, и текущий год насыщены важными событиями. В прошлом году был министериал НАТО, в которой лично я также участвовал. Я вернулся с важными результатами, включая стратегию до 2030 года в рамках политики открытых дверей, а также расширенный существенный пакет НАТО-Грузия».



По словам Залкалиани, текущий год также будет очень важным, поскольку это – подготовка к 2022 году, когда состоится саммит НАТО. «И думаю, он также покажет прогресс, в частности, в плане политики открытых дверей Грузии», — добавил глава МИД.



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