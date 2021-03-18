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Президент Грузии вакцинировалась в прямом эфире


18.03.2021   13:45
СОВА


Президенту Грузии Саломе Зурабишвили сделали прививку от коронавируса в прямом эфире. Главе государства ввели вакцину AstraZeneca британо-шведского производства (т. н. Оксфордская вакцина). Первая партия препарата поступила в Грузию 13 марта.

Во время вакцинирования президент поинтересовалась у медиков, может ли она употреблять алкоголь. Дело в том, что сегодня, 18 марта, Зурабишвили отмечает свой день рождения; ей исполняется 68 лет. Врачи рекомендовали главе государства воздержаться от приема алкоголя.

Напомним, процесс вакцинации от коронавируса стартовал в Грузии 15 марта. Первым в стране привился заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Президент Саломе Зурабишвили назвала начало поставок AstraZeneca в Грузию «светом в конце тоннеля».

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