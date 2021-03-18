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Президент Грузии вакцинировалась в прямом эфире
18.03.2021 13:45
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили сделали прививку от коронавируса в прямом эфире. Главе государства ввели вакцину AstraZeneca британо-шведского производства (т. н. Оксфордская вакцина). Первая партия препарата поступила в Грузию 13 марта.
Во время вакцинирования президент поинтересовалась у медиков, может ли она употреблять алкоголь. Дело в том, что сегодня, 18 марта, Зурабишвили отмечает свой день рождения; ей исполняется 68 лет. Врачи рекомендовали главе государства воздержаться от приема алкоголя.
Напомним, процесс вакцинации от коронавируса стартовал в Грузии 15 марта. Первым в стране привился заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Президент Саломе Зурабишвили назвала начало поставок AstraZeneca в Грузию «светом в конце тоннеля».
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