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В Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 2719 человек
18.03.2021 13:46
До 18 марта, в Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 2719 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Регистрацию для получения прививки прошли 5 350 человек.
Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния выразила надежду, что медперсонал страны активнее включится в процесс вакцинации.
«В последние дни делались активные заявления по поводу возможных побочных действий вакцины AstraZeneca. Однако пока связь с вакциной не подтверждают ни регулирующий европейский орган лекарств, ни Всемирная организация здравоохранения», — заявила Габуния.
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска.
Их прививают поступившей из Южной Кореи вакциной AstraZeneca-SKBio, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Всего в страну доставили 43,2 тысячи доз этого препарата.
В Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья объясняют низкую активность врачей скептицизмом и антипрививочной кампанией. Одновременно оппоненты властей и некоторые эксперты сферы обвиняют Минздрав Грузии в безответственности. Они указывают, что государство до сих пор официально не начало кампанию по информированию граждан касательно определенных лекарственных препаратов или вакцин.
Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Как указывают специалисты, в противном случае борьба страны с COVID-19 будет недостаточно эффективной.
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