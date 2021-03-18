

В Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 2719 человек

18.03.2021 13:46





До 18 марта, в Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 2719 человек, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.



Регистрацию для получения прививки прошли 5 350 человек.



Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния выразила надежду, что медперсонал страны активнее включится в процесс вакцинации.



«В последние дни делались активные заявления по поводу возможных побочных действий вакцины AstraZeneca. Однако пока связь с вакциной не подтверждают ни регулирующий европейский орган лекарств, ни Всемирная организация здравоохранения», — заявила Габуния.



Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска.



Их прививают поступившей из Южной Кореи вакциной AstraZeneca-SKBio, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Всего в страну доставили 43,2 тысячи доз этого препарата.



В Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья объясняют низкую активность врачей скептицизмом и антипрививочной кампанией. Одновременно оппоненты властей и некоторые эксперты сферы обвиняют Минздрав Грузии в безответственности. Они указывают, что государство до сих пор официально не начало кампанию по информированию граждан касательно определенных лекарственных препаратов или вакцин.



Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Как указывают специалисты, в противном случае борьба страны с COVID-19 будет недостаточно эффективной.



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