

Турнава: Отмена комендантского часа - на повестке дня

18.03.2021 13:47





По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, вопрос об отмене комендантского часа стоит на повестке дня, но правительство «принимает некоторые меры предосторожности».



«Я рада, что сегодня проблема не в том, приедут туристы или нет, они уже едут и хотят проводить больше времени в разных заведениях Тбилиси - посещать рестораны, гулять по улицам. Мы обсудим вопрос комендатского часа, но мы хотели бы напомнить вам, что это одно из небольших ограничений, которые мы оставили. Мы осторожны, но он стоит на повестке дня, и мы вернемся к этому вопросу в будущем» , - сказала Натия Турнава.



Так называемый комендантский час остается в силе. Ограничения для пешеходов и автомобилей действуют с 21:00 до 05:00.



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