

Ираклий Гарибашвили также подвел итоги своего визита в Брюссель

18.03.2021 13:49





«Хочу призвать еще раз все стороны, в максимально короткое время суметь найти выход в рамках конструктивного диалога для того, чтобы страна вернулась к нормальной политической жизни», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По словам главы правительства, сейчас главное — сконцентрироваться на важных вызовах страны.



Ираклий Гарибашвили также подвел итоги своего визита в Брюссель и назвал его успешным.



«Хочу еще раз подвести итоги нашего визита в Брюссель. Как вы знаете, мы провели очень успешный визит, у нас были встречи на высшем уровне как в ЕС, так и в НАТО. Также вы знаете, что у нас состоялось очень успешное обсуждение всех тех реформ, того прогресса, которого мы все вместе достигли. Следует отметить, что эта реформа, этот прогресс, который мы представили, признаны всеми, поэтому я хочу поблагодарить всех вас и всех государственных служащих, которые включены в процесс имплементации соглашения об ассоциации.



Я также хотел бы отметить, что мы слышали оценку верховного представителя, вице-президента Борреля политической реальности и ситуации в нашей стране, мы также слышали их оценки в связи с нашими выборами, которые, по их оценке, разумеется, являются свободными, справедливыми и проведенными в конкурентных условиях. Исходя из этого, хочу еще раз сказать, что не существует никакого основания искусственно созданного политического кризиса. Соответственно, хочу призвать еще раз все стороны, в максимально короткое время суметь найти выход в рамках конструктивного диалога для того, чтобы страна вернулась к нормальной политической жизни, и мы продолжили концентрироваться на таких больших вызовах, как пандемия коронавируса, экономические проблемы в стране, безработица, оккупация и т.д. Тем более, на фоне осложнившейся обстановки безопасности в регионе.



Я надеюсь, что в течение этих дней конструктивная часть оппозиции примет разумные, государственные решения. С нашей стороны мы еще раз подтверждаем готовность к тому, чтобы продолжить конструктивный диалог и как можно скорее получить соответствующее соглашение», — заявил Гарибашвили.



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