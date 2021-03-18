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Председателем парламентского комитета по культуре избрана Элисо Болквадзе


18.03.2021   13:50


Депутат Элисо Болквадзе стала председателем ново созданного парламентского комитета по культуре.

На пост председателя комитета Болквадзе была представлена фракцией «Грузинская мечта», ее кандидатуру парламент утвердил 80 голосами.

Сфера культуры входила в состав парламентского комитета по образованию, науке и культуре, однако «Грузинская мечта» приняла решение сформировать отдельный комитет по культуре. Таким образом в парламенте был создан 16-й комитет.

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