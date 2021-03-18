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Кобахидзе: Мы очень надеемся, что этот диалог завершится соглашением
18.03.2021 14:22
Мы очень надеемся, что этот диалог завершится успешно, соглашением. Если будет надлежащий подход со всех сторон, в таком случае диалог будет успешным, - об этом заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе после встречи с медиатором Кристианом Даниэльсоном.
По его словам, консультации будут продолжены, и сегодня еще раз состоится встреча власти и оппозиции с участием медиаторов.
«Состоялась встреча, наверное, будут такие консультации и с представителями оппозиции, а сегодня, предположительно, состоится еще одна такая совместная встреча. Мы очень надеемся, что этот диалог завершится успешно, соглашением. Если будет надлежащий подход со всех сторон, в этом случае диалог будет успешным. Был разговор о конкретных темах, связанных с предполагаемым соглашением, и мы обсуждали конкретные вопросы и детали. У нас есть надежда, но все зависит от того, какое отношение проявят стороны к диалогу.
Международным партнерам было дано обещание, что не будет разговора ни о каких деталях, ни об одной «красной линии». Мы сдерживаем это обещание, но оппозиция этого обещания не соблюдает», - заявил Кобахидзе.
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