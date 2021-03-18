

Transparency: пандемия снизила экономическую зависимость Грузии от России



СОВА 18.03.2021 14:37



Пандемия коронавируса снизила экономическую зависимость Грузии от других стран, в том числе от России. К такому выводу пришли в неправительственной организации Transparency International – Georgia.



Как отмечают в НПО, в 2020 году такие сферы, как туризм, денежные переводы, инвестиции и торговля, принесли гораздо меньше дохода. Но эта сумма коррелирует с коэффициентом валового внутреннего продукта (ВВП) страны – доходы, связанные с Россией, в 2020-м составят около 5,7% ВВП, в то время как в 2019-м этот показатель находился на отметке в 9%.



В документе Transparency International, в частности, говорится, что экспорт грузинского вина в Россию за год снизился на 10%, а доля РФ в общем объеме экспорта – на 0,2 процентных пункта.



Что касается импорта, то, по данным организации, в 2020 году по сравнению с 2019 годом импорт из России снизился на 9,2%. Однако следует также отметить, что с 2012 года этот показатель увеличился почти вдвое.



При этом внушительная часть импорта приходится на пшеницу. 70% потребляемой в Грузии пшеницы поступает из России. В 2020 году по сравнению с 2019-м импорт пшеницы из РФ увеличился на 18%.



Пандемия и закрытые границы уменьшили количество туристов, посещающих Грузию. В том числе туристов из России. Следовательно, упали и доходы в этой сфере. В 2020 году из РФ приехало на 86% меньше визитеров, чем в 2019-м. А потратили около 50 млн долларов, в то время как годом ранее эта цифра составляла 700 млн.



Что касается денежных переводов из России, в 2020 году они снизились на 15% до 364 млн долларов. И если в 2019-м доля РФ в общем объеме денежных перечислений составляла 24,8%, то в 2020 году этот показатель упал до 19,3%.



Transparency International при этом отмечает, что тенденция к снижению денежных переводов из России наблюдалась еще до пандемии, с 2019 года. По данным организации, в последние годы Европа стала более привлекательной для грузинских эмигрантов, чем Россия. Поэтому параллельно с сокращением переводов из РФ росли денежные перечисления из стран ЕС.



В целом, по данным НПО, во время пандемии коронавируса экономическая зависимость Грузии от России «естественным образом» снизилась. В организации заявляют, что после пандемии Тбилиси сможет структурно преобразовать свою экономику и в будущем еще больше сократит зависимость от Москвы.



Впрочем, в Transparency International отмечают, что есть опасность развития другого сценария:



После снятия Covid-ограничений бизнесы с ограниченными ресурсами попытаются выйти на легкодоступные рынки, как с точки зрения экспорта, так и импорта. Это может еще больше усилить зависимость Грузии от России.



Экономическая зависимость от России выходит за рамки экономической сферы и приобретает политическое значение. Поэтому НПО обращается к правительству Грузии с несколькими рекомендациями:



в постпандемический период Грузии следует активно работать над диверсификацией экспортных рынков, особенно в области экспорта вина;

следует максимально стимулировать местное производство пшеницы;

Россия не должна быть целевым рынком для привлечения туристов; ресурсы, выделяемые на маркетинговую деятельность, следует более активно направлять в другие страны.

Как отмечают в Transparency International – Georgia, пандемия коронавируса нанесла экономике Грузии больший вред, чем это могла сделать Россия. Поэтому, можно сказать, что страна может выработать некоторый «иммунитет» от ожидаемых экономических санкций со стороны Москвы.



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