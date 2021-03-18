

В Грузии по-прежнему остается в силе т.н. комендантский час

18.03.2021 15:11





По решению Межведомственного координационного совета, в Грузии остается в силе т.н. комендантский час. Об этом по окончании заседания совета сообщил глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.



«На данном этапе по-прежнему остается в силе ограничение на передвижение ночью, поскольку это один из самых действенных рычагов снижения мобильности. Мы следим за ситуацией, а затем примем решения с учетом и на основе существующей эпидемиологической картины», - заявил Дарчиашвили.









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