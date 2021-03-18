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Кобахидзе: оппозиция не способна организовать массовые протесты
18.03.2021 15:12
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе провел встречу с медиатором в переговорах с оппозицией от Европейского совета Кристианом Даниельсоном. По итогам встречи Кобахидзе вышел к журналистам, прокомментировав политический диалог в Грузии и вновь обозначив позицию «Грузинской мечты».
По словам политика, в партии власти очень надеются, что этот диалог завершится успешно, подписанием соглашения. Но это, уверен он, возможно только в том случае, если все стороны проявят конструктивный подход.
Кобахидзе отметил, что консультации будут продолжены, и сегодня, 18 марта, состоится очередная встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции с участием европейских медиаторов. Говоря о позиции правящей партии, председатель подчеркнул:
«Мы не подпишем никаких соглашений, которые не соответствуют принципу справедливости, это наша единственная «красная линия».
Ираклий Кобахидзе вновь заявил, что парламентские выборы прошли в свободной, справедливой и конкурентной среде, что, по его словам, подтвердили и международные партнеры. Член «Грузинской мечты» считает, что такие заявления иностранцев, в частности, главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, огорчают и раздражает оппозицию.
«Потому что это ставит их в гораздо более слабое положение, чем они были даже 2-3 месяца назад. Когда выборы свободные и конкурентные, а оппозиция не входит в парламент, этот кризис – искусственный», — добавил Кобахидзе.
Один из лидеров «Грузинской мечты» считает, что общество устало от риторики оппозиции. Говоря о потенциале протестов, он добавил, что оппоненты власти не способны вывести людей на улицы, поскольку «не могут заполнить даже беседку».
Ранее «искусственным» политический кризис назвал и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
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