

Каладзе: Оползневый процесс не имеет отношения к строительству дороги Лиси-Нуцубидзе-Вашлиджвари

18.03.2021 15:13





Из-за активизации оползневых процессов в центре Тбилиси столичная мэрия вызвала для консультации специалистов из Германии, их приезд ождается 22 марта. Об этом сегодня сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«Мы ждем специалистов из Германии в понедельник, и в ближайшее время начнутся работы, чтобы как можно быстрее открыть дорогу и безопасно передвигаться», — сказал мэр Тбилиси.



«Вызвавшие оползень причины пока неизвестны, этот процесс начался не сегодня и не вчера. Это процесс, который продолжается годами. Как только мы поняли, что есть угроза, были приняты превентивные меры – движение на улицу Мачавариани было перекрыто», отметил Каладзе.



Мэр утверждает, что оползневый процесс не имеет отношения к строительству дороги Лиси-Нуцубидзе-Вашлиджвари.



«Оползневые процессы происходят на верхнем склоне улицы Мачавариани, а новая дорога строится ниже этой улицы. Единственные работы, которые были проведены на улице Мачавариани, это замена водопроводных и канализационных труб», утверждает Каладзе.



Накануне в сети появились сделанные с дрона фотографии местности, на которых видны глубокие трещины в холме, расположенном над строящейся дорогой. По снимкам видно, что сход земляной массы со склона угрожает дороге Лиси-Нуцубидзе-Вашлиджвари, которую мэрия продолжает строить с использованием тяжелой техники. Фотографии вызвали большой общественный интерес и обеспокоенность.



Оползневую зону на склоне холма близ районов Нуцубидзе и Вашлиджвари в Тбилиси сегодня осмотрела группа ученых, изучающих Землю, из Государственного университета Ильи.



По итогам осмотра сейсмолог Тея Годоладзе сообщила, что объем уже отделившейся массы земли, которая может сорваться в любой момент, составляет около полумиллиона кубометров.



Годоладзе подчеркивает, что образование оползня стало результатом неправильного вмешательства и воздействия на окружающую среду.



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