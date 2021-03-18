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Пашинян: В Армении 20 июня состоятся внеочередные парламентские выборы
18.03.2021 15:26
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что только что состоялась его встреча с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Цаукяном.
«На встрече мы констатировали, что лучшим выходом из создавшейся внутриполитической ситуации являются внеочередные парламентские выборы», - написал он на своей станице в Facebook.
«С учетом также моих обсуждений с президентом Армении, фракцией «Мой шаг», главой фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, 20-го июня текущего года в Армении будут проведены внеочередные парламентские выборы», - заявил премьер.
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