

Пашинян: В Армении 20 июня состоятся внеочередные парламентские выборы

18.03.2021 15:26





Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что только что состоялась его встреча с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Цаукяном.



«На встрече мы констатировали, что лучшим выходом из создавшейся внутриполитической ситуации являются внеочередные парламентские выборы», - написал он на своей станице в Facebook.



«С учетом также моих обсуждений с президентом Армении, фракцией «Мой шаг», главой фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, 20-го июня текущего года в Армении будут проведены внеочередные парламентские выборы», - заявил премьер.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





