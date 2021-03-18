

Глава Минздрава встретилась с Католикосом-Патриархом всея Грузии

18.03.2021 15:31





Глава Минздрава Грузии Екатерине Тикарадзе встретилась с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. По словам министра, она проинформировала главу Грузинской православной церкви (ГПЦ) об эпидемиологической ситуации в стране и процессе вакцинации.



«Патриархия приветствует все разумные решения Минздрава, нацеленные на защиту здоровья наших граждан», — сообщила она после встречи.



Тикарадзе рассказала, что рассказала главе ГПЦ о важности совместного призыва граждан к вакцинации и о положительных результатах соблюдения социальной дистанции и ношения масок. Во время беседы также был отмечен тот факт, что процесс вакцинации проходит на добровольной основе и является одним из самых эффективных методов преодоления пандемии.



«С моей стороны просьба касалась призыва носить маски и соблюдать дистанцию в молитвах, проповедях. Также важно, чтобы у патриархии была информация, о том, на чем основываются решения Минздрава по той или иной вакцине, насколько та безопасна и по какой технологии создана», — сказала она.



Глава Минздрава заверила, что встреча состоялась по «двухсторонней инициативе». Тикарадзе утверждает, что патриарх является сторонником добровольной вакцинации, но не выступает с рекомендацией публичной вакцинации священнослужителей, поскольку это не является его прерогативой.



«С нашей стороны не было просьб об их дополнительной вовлеченности, я даже вопрос об этом не задавала», — заключила министр.



16 марта глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе обратился к Грузинской православной церкви и попросил ее содействовать процессу вакцинации.



В ответ пресс-спикер ГПЦ Андрия Джагмаидзе заявил, что церковь не может взять на себя ответственность за «пропаганду вакцинации», поскольку это является компетенцией и ответственностью работников сферы здравоохранения.



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