

Координационный совет принял решение о снятии еще нескольких ограничений

18.03.2021 15:35





Координационный совет под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили принял решение о снятии дополнительных ограничений на основе анализа эпидемиологической ситуации.



По информации пресс-службы премьер-министра, совет обсудил эпидемиологическую ситуацию в стране, а также проводимый процесс вакцинации и вопросы, связанные с доставкой дополнительных доз вакцин.



На основании анализа эпидемиологической ситуации Координационный совет принял решение снять дополнительные ограничения:



. С 1 апреля детские развлекательные центры и кинотеатры смогут возобновить работу с соблюдением регуляций.



. С завтрашнего дня, 19 марта, в ресторанах будет разрешена живая музыка.



. Также на 28 марта запланирован футбольный матч между сборными Грузии и Испании. Координационный совет принял решение разрешить зрителям присутствовать на матче с соблюдением дистанции и всех соответствующих стандартов эпидемиологической безопасности. На стадион будет допущено 30% зрителей.



. Также проходит турнир Большого шлема по дзюдо, на который также допустят 30% зрителей.



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