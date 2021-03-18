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Координационный совет принял решение о снятии еще нескольких ограничений


18.03.2021   15:35


Координационный совет под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили принял решение о снятии дополнительных ограничений на основе анализа эпидемиологической ситуации.

По информации пресс-службы премьер-министра, совет обсудил эпидемиологическую ситуацию в стране, а также проводимый процесс вакцинации и вопросы, связанные с доставкой дополнительных доз вакцин.

На основании анализа эпидемиологической ситуации Координационный совет принял решение снять дополнительные ограничения:

. С 1 апреля детские развлекательные центры и кинотеатры смогут возобновить работу с соблюдением регуляций.

. С завтрашнего дня, 19 марта, в ресторанах будет разрешена живая музыка.

. Также на 28 марта запланирован футбольный матч между сборными Грузии и Испании. Координационный совет принял решение разрешить зрителям присутствовать на матче с соблюдением дистанции и всех соответствующих стандартов эпидемиологической безопасности. На стадион будет допущено 30% зрителей.

. Также проходит турнир Большого шлема по дзюдо, на который также допустят 30% зрителей.

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