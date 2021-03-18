

Кристиан Даниельсон проводит очередную совместную встречу с представителями оппозиции и власти

18.03.2021 15:35





Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон, проводит очередную совместную встречу с представителями оппозиции и правительства.



Как заявил перед встречей председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, сегодня состоится важная встреча.



«Как вы знаете, мы сделали справедливые прагматические шаги, мы ожидаем от оппозиции компромисса, который отвечает интересам всего общества и в первую очередь оппозиции, так что посмотрим, думаю, сегодняшняя встреча поможет, чтобы сблизить позиции», — заявил Талаквадзе.



Кроме того, Кристиан Даниельсон встретился с представителями оппозиции и власти и вчера.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





