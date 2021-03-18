

В Ахалцихе медсестра в Ахалцихе попала в реанимацию после прививки от COVID-19

18.03.2021 16:34





В городе Ахалцихе в клинике «Имеди» после прививки от коронавируса стало плохо медсестре – женщине в возрасте до 30 лет. Об этом сообщает местное новостное агентство «Самхретис карибче».



Женщина находится в тяжелом состоянии, она переведена в реанимационное отделение. По словам врачей, медсестре стало плохо через 15 минут после того, как ей сделали прививку препаратом AstraZeneca.



Узнав о случившемся, родственники медсестры пытались устроить в клинике драку, они разбили несколько окон. На месте мобилизована полиция, – пишет «Новости-Грузия».



Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. В первую очередь вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска. Сегодня от COVID-19 вакцинировалась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.



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