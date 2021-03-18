

Власти Грузии отказались отменить комендантский час в день празднования Навруз Байрам

18.03.2021 17:22





Правительство Грузии отказалось отменить действие комендантского часа для азербайджанской общины по случаю празднования Навруз Байрама. Координационный совет сегодня постановил снять ряд ковид-ограничений, введенных в связи с пандемией. Но послабления не коснулись культурных и религиозных праздников.



«В Координационный совет поступило прошение о снятии ограничений на передвижение на одну ночь в связи с народным праздником Навруз Байрам.



В связи с тем, что в культурных, религиозных и подобных празднествах принимает участие большое количество людей, возрастает риск роста заболеваемости вирусом. Не целесообразно снимать ограничения в связи с подобными мероприятиями», — заявил глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.



Ранее, представители азербайджанской этнической общины Грузии также написали открытое письмо премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, с просьбой отменить «комендантский час» 21 марта, в день когда празднуется Навруз.



Неправительственная организация «Салам», созданная представителями этнических и религиозных меньшинств, проживающих в Грузии, также просила отмены комендантского в связи с праздником Навруз.





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