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Власти Грузии отказались отменить комендантский час в день празднования Навруз Байрам


18.03.2021   17:22


Правительство Грузии отказалось отменить действие комендантского часа для азербайджанской общины по случаю празднования Навруз Байрама. Координационный совет сегодня постановил снять ряд ковид-ограничений, введенных в связи с пандемией. Но послабления не коснулись культурных и религиозных праздников.

«В Координационный совет поступило прошение о снятии ограничений на передвижение на одну ночь в связи с народным праздником Навруз Байрам.

В связи с тем, что в культурных, религиозных и подобных празднествах принимает участие большое количество людей, возрастает риск роста заболеваемости вирусом. Не целесообразно снимать ограничения в связи с подобными мероприятиями», — заявил глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.

Ранее, представители азербайджанской этнической общины Грузии также написали открытое письмо премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, с просьбой отменить «комендантский час» 21 марта, в день когда празднуется Навруз.

Неправительственная организация «Салам», созданная представителями этнических и религиозных меньшинств, проживающих в Грузии, также просила отмены комендантского в связи с праздником Навруз.

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