

В Грузии обсудят вопрос о возможной приостановке процесса вакцинации

18.03.2021 19:12





Сегодня в Минздраве Грузии состоится встреча экспертов по иммунизации, на которой будет обсуждаться вопрос о возможной приостановке процесса вакцинации.



«Сегодня в министерстве соберется группа экспертов по иммунизации, а также комитет по борьбе с побочными эффектами, который примет решение о дальнейшем продолжении и формате вакцинации.



Стандартно, когда возникает возможная побочная реакция, на основе экспертной оценки, если это серьезная побочная реакция — в этом случае мы имеем дело с серьезной побочной реакцией — пока не завершится изучение, и группа экспертов обсудит следует ли приостановить процесс вакцинации на время », — сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния.



По словам Габуния, по данным Соединенного Королевства, из 5 миллионов случаев вакцинации вакциной Astrazeneca был выявлен 41 случай анафилактической реакции, но вакцинация не была остановлена ​​ни в одной стране.



«Мы дождемся заключения экспертов, а затем примем решение», — добавила Габуния.



Сегодня руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в Ахалцихе, в клинике «Имеди», у 27-летней медсестры развился анафилактический шок после вакцинации от коронавируса. Медсестру, состояние здоровья которой ухудшилось после вакцинации, переводят из Ахалцихе в Тбилиси.



Для справки, для всех вакцин характерны определенные побочные эффекты, такие как слабость, боль в месте инъекции, отек или покраснение, повышение температуры тела, в редких случаях проявляется аллергическая реакция.





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