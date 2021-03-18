

Сегодня в стране выявили первый серьезный побочный эффект вакцинации

18.03.2021 19:20





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, сегодня в стране выявлен первый серьезный побочный эффект вакцинации.



«Сегодня была выявлена первая серьезная побочная реакция, осложнения процесса вакцинации. Как известно, вакцинация и любые лекарства не застрахованы от побочных эффектов. Вакцины обычно имеют легкие побочные эффекты и серьезные побочные эффекты, наиболее серьезные из которых развиваются быстро после введения вакцины или лекарственного средства, это анафилактическая реакция, которая развивается через 15-20 минут после инъекции, хотя может быть и более поздняя реакция. Принято считать, что в среднем анафилактическая реакция на вакцины, используемые человечеством для вакцинации детей, составляет один на миллион, средние данные — один», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, анафилактическая реакция может протекать в легкой форме, может быть тяжелой и даже может закончиться летальным исходом.



«Анафилактические проявления относительно редки, поэтому все это фиксируется в стране с соответствующей системой, которая называется Комитетом по постиммунизационным реакциям. На сегодняшний день в стране проведено 3365 прививок», — заявил Гамкрелидзе.



В Ахалцихе сегодня медсестре стало плохо после вакцинации от коронавируса. Инцидент произошел в клинике «Имеди». Как говорят врачи, состояние женщины до 30 лет тяжелое. На месте тоже произошло столкновение. Близкие женщины разбили окна клиники. В это время в клинике находятся правоохранители.



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