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В Минздраве проходит встреча по поводу инцидента в Ахалцихе
18.03.2021 19:53
В Минздраве проходит встреча в связи с инцидентом в Ахалцихе.
В министерстве собрались группа экспертов по иммунизации, а также комитет по борьбе с побочными эффектами.
Как известно, им предстоит принять решение, как продолжать программу вакцинацию в стране.
Сегодня после прививки вакцины от коронавируса медсестре стало плохо. Инцидент произошел в клинике «Имеди». Как говорят врачи, состояние женщины до 30 лет тяжелое. Расследование этого случая уже началось, хотя ранее предполагалось, что это может быть редчайшим осложнением после вакцинации.
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