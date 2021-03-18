

В Минздраве проходит встреча по поводу инцидента в Ахалцихе

18.03.2021 19:53





В Минздраве проходит встреча в связи с инцидентом в Ахалцихе.



В министерстве собрались группа экспертов по иммунизации, а также комитет по борьбе с побочными эффектами.



Как известно, им предстоит принять решение, как продолжать программу вакцинацию в стране.



Сегодня после прививки вакцины от коронавируса медсестре стало плохо. Инцидент произошел в клинике «Имеди». Как говорят врачи, состояние женщины до 30 лет тяжелое. Расследование этого случая уже началось, хотя ранее предполагалось, что это может быть редчайшим осложнением после вакцинации.



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